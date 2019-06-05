Başkan Erdoğan, annesi ve babasının mezarlarını ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.
- AA
Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.
Erdoğan, mezarlıktan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti.
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