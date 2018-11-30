Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nin düzenlendiği alana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’in ev sahipliğinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek Oturumu’na katılacak. Oturumun yapılacağı salona gelen Erdoğan, Arjantin temasları kapsamında ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.