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Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nin düzenlendiği alana geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi kapsamında 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek Oturumu’na katılmak üzere zirvenin yapılacağı alana geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’in ev sahipliğinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek Oturumu’na katılacak. Oturumun yapılacağı salona gelen Erdoğan, Arjantin temasları kapsamında ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.
 

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