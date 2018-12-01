Başkan Erdoğan Arjantin'de G20 liderler yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te temaslarını sürdürüyor.

Zirvenin açılış oturumuna katılan ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile zirve kapsamında Colon Theatre’da yapılan kültürel etkinliğe iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra G20 liderler yemeğine katıldı.