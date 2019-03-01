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Başkan Erdoğan, Dünyanın üçüncü en büyük barajı Yusufeli'ni inşa ediyoruz

Başkan Erdoğan, Artvin'deki toplu açılış töreninde konuştu. Vatandaşlara peş peşe müjdeleri veren Erdoğan, 'Dünyanın üçüncü en büyük barajı Yusufeli'ni inşa ediyoruz' dedi.

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Başkan Erdoğan, Artvin'deki toplu açılış töreninde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
 
Artvin'in 31 Mart'da tercihin gönül belediyeciliğinden kullanacağına inanıyoruz. Bugün Sarp Gömrük Kapısı'nın yeni binasını da açıyoruz. Biz Artvin'i çok sevdik, sevmekle kalmadık aynı zamanda tarihinde görülmemiş hizmetlerle buluşturduk.
 
 Ardahan'dan maalesef helikopterlerle buraya ulaşamadık, bunun üzerine karadan gelmek zorunda kaldık. Geldik, şu barajları görünce hayran olmamak mümkün değil. Bir taraftan barajlar, bir taraftan o güzellikler inanın 4-10 sene sonra şu barajlar sebebiyle yapılan yollarla bambaşka güzel olacak. Son 17 yılda Artvin'e 26 katrilyon yatırım yaptık. Ülkemizin en büyük baraj yatırımlarını burada yaptık. Çoruh nehrini altın gerdanlıklarla donattık.
 
YUSUFELİ BARAJI EKONOMİMİZE 450 MİLYON LİRA KATKI YAPACAK
 
Artvin dünyada marka oldu. Şimdi de ülkemizin kendi alanında en yüksek eseri olmaya aday Yusufeli Barajı'nı yapıyoruz. Yılda 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretecek. Ekonomimize her yıl 450 milyon lira katkı sağlayacak. Artvin şehir girişinde içinde sosyal, kültürel tesisleri, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanlarının, seyir teraslarının olduğu Çoruh Parkı'nı inşa ettik. Artvin Çoruh Üniversitesi'ni biz yaptık biz. Yükseköğrenim öğrencileri için 2 bin 547 kişi için yurt açtık. Bu yıl içinde 500 kapasiteli bir yurt daha açıyoruz.
 
491 MİLYON DESTEK VERDİK
 
Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, asker ailelerimizi toplam 491 milyon destek verdik. Artvin Devlet Hastanesi'ni 350 yataklı ek bloklarla büyüttük. Arhavi ve Borçka'ya devlet hastanelerini kazandırdık. 6 sağlık tesisimizin plan, proje ve ihalesi devam ediyor. 753 konut projesini hayata geçirdik. 17 ata yadigarı eserimizin restorasyonunu yaparak onları da ihya ettik. 22 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 46 kilometreye çıkardık. Cankurtaran Tüneli'ni kim yaptı? Biz yaptık. Biz Ferhatız Ferhat! Siz Şirin. Dağları deldik, size ulaştık. Dertli olursan, aşık olursan dağları da delersin maşukuna ulaşırsın.
 
2022 YILINDA HİZMETE KOYUYORUZ
 
Artvinlilerimize hizmet verecek 1 milyar 750 milyon maliyeti olan havaalanımızın yapımı devam ediyor. Artık kendi havalimanımıza gideceğiz. Onu da denizin üzerine yapıyoruz. Ordu-Giresun'da biliyorsunuz, dünyada bunların eşi benzeri yok. Bir tanesi de Artvin'e oluyor. İnşallah ben de Rize'ye gelirken orayı kullanacağım, siz de Ankara'ya gelirken orayı kullanacaksınız. Havalimanımızın ülkemizin ikinci deniz dolgusuyla inşa edilen havalimanımız olacak. 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz.

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