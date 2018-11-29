Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Milli para ile alışveriş tezimiz hayata geçmiş olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arjantin ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan S-400 konusuna ilişkin; 2019 sonuna doğru Rusya S-400 teslimatını yapacakç Milli para ile alışveriş tezimiz hayata geçmiş olacak
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları
G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız
Paraguay ve Venezuela'ya da resmi ziyaretlerde bulunacağım.
Paraguay ile iyi siyasi ilişkilerimizi diğer alanlara taşımayı hedefliyoruz
Arjantin'de ABD Başkanı Trump ile Münbiç konusunu görüşeceğiz
S- 400 AÇIKLAMASI
Sayın Putin'le yaptığımız görüşmenin ana ekseninde malum şu anda aralarında Ukrayna ile devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir burada bir arabuluculuk üstlenebilir miyiz bunu görüştük.
Putin ve Poroşenko ile görüşmelerimizde bizden talepleri oldu. Bu talepleri Putin'le Arjantin'de kendilerine aktaracağız. Trump ile bu konuları ele alacağız. Diğer bir konu Putin ile görüşmemizde İdlib meselesiydi.
Bu işe başladığımızda bizim ilke bazımızda bir tezimiz vardı. Yerli parayla bu alım satımları yapalım diye. İşin nihai noktada bunun ruble ya da TL olup olmayacağı konusunda aramızda bir mutabakat var fakat Merkez bankalarımızın çalışmaları tmamalnamadı diye biliyorum. 2019'un sonuna doğru teslimatlar olacak. O zamana kadar yerli ve milli parayla alışveriş yapma fikrimiz hayata geçmiş olacaktır.
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