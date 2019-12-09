Başkan Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti.
- AA
"Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 21 dakika sürdü.
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