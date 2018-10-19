Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
SOCAR Star Rafinerisi'nin açılış törenini gerçekleştiren Erdoğan ve Aliyev daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Rafineri içinde basına kapalı gerçekleşen yemekli görüşme, 1,5 saat sürdü.
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