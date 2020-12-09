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Güncel

Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulunuyor.

09 Aralık 2020 Çarşamba 13:01 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Azerbaycan halkı tam bir dayanışma sergilemiş ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Azerbaycanlı kardeşlerimi şahsım milletim adına tebrik ediyorum."

"Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor. Canları pahasına Karabağ'ı işgalden kurtaran şehitlere Alllah'tan rahmet diliyorum. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasına katkı sağladık."

"44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor."

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