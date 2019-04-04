Başkan Erdoğan Bahçeli'ye taziye dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak taziyede bulundu.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak taziyede bulundu.
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