Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık

Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız bizlere emanettir. Denize atılan bir plastik şişenin çözülmesi 600 yılı buluyor. İşin vahimi bu atıkların deniz canlıları tarafından yenilmesidir. Balık adeta o denizlerdeki naylonlardan beslenir hale geliyor