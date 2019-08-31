27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan: Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık

Başkan Erdoğan, Poyrazköy'deki Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, 'Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık.' dedi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık

Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız bizlere emanettir. Denize atılan bir plastik şişenin çözülmesi 600 yılı buluyor. İşin vahimi bu atıkların deniz canlıları tarafından yenilmesidir. Balık adeta o denizlerdeki naylonlardan beslenir hale geliyor

Yiyecek için ´kırık bacak numarası´ yapan köpeğin videosu olay oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'da binlerce kişi seçimleri protesto etti

Rusya'da binlerce kişi seçimleri protesto etti

Özbekistan'da"af" ilan edildi

Özbekistan'da'af' ilan edildi

Yunanistan, Türkiye'den gelen göçmenler için harekete geçti

Yunanistan, Türkiye'den gelen göçmenler için harekete geçti

Bakanlardan "Eren Bülbül" için sosyal medya zinciri

Bakanlardan 'Eren Bülbül' için sosyal medya zinciri

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Hayvan çiftliğinde yangın çıktı

Hayvan çiftliğinde yangın çıktı

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye net F-35 mesajı

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye net F-35 mesajı

Hakim karşısında itiraf etti: Ondan milyonlarca dolar aldım

Hakim karşısında itiraf etti: Ondan milyonlarca dolar aldım
 

POPÜLER HABERLER

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

İşte o an! Denizle böyle buluştular

İşte o an! Denizle böyle buluştular

Zamana meydan okuyorlar: Görenleri büyülüyor

Zamana meydan okuyorlar: Görenleri büyülüyor

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA