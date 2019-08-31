Başkan Erdoğan: Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık
Başkan Erdoğan, Poyrazköy'deki Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, 'Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık.' dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık
Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız bizlere emanettir. Denize atılan bir plastik şişenin çözülmesi 600 yılı buluyor. İşin vahimi bu atıkların deniz canlıları tarafından yenilmesidir. Balık adeta o denizlerdeki naylonlardan beslenir hale geliyor
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