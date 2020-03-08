08 Mart 2020 Pazar 15:22 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 16:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemizin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum.

Şehitlerimizin özellikle yakınlarına istihdamdan eğitim, öğretime kadar tüm meselelerini çözmeye çalışıyoruz.

Üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan şehitlerimizin kanlarıdır. Şehitler Tepesi boş değil. Şehitler Tepesini bekleyen kahramanlar oldukça bayrağımızı indirmeye, ezanlarımızı susturmaya, istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Kadınlara göstereceğimiz saygı tüm insanlık adınadır. Erkek olarak kendimiz için ne istiyor, bekliyorsak kadınlar için de aynı duygular içinde olmamız gerekiyor.

Kadını insan değil meta olarak gören, sırf cinsiyeti yüzünden eziyet eden hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz. Kadınlara göstreceğimiz saygı tüm insanlık adınadır. Bizim kadına bakışımız, açık ve nettir.

Suriye'de uzun yıllardır süren krizin yol açtığı yıkıntılara baktığınızda altında çocukları ve kadınları göreceksiniz.

Her krizin en ağır faturasını çocuklarıyla birlikte kadınlar ödüyor. Örneğin Suriye'deki manzara bizim yüreğimiz dağlanırken insanlık maalesef buna sessiz. Yunan askeri Ege'yi geçmek isteyen insanların botlarını şişliyor. Batı'nın bu durum klarşısında sesi çıkmıyor.

Yunan askerleri o botları şişleyerek egenin dalgalarına onları bırakırken anneler ve çocukları ölüm kalım mücadelesi orada vermiyor mu? Batının bütün bunlar karşısında yüreği yanıyor mu hayır. Sesi çıkıyor mu hayır. Bu tablo karşısında kalbi titremeyenin insanlığından şüphe etmek gerekir. Ben şüphe ediyorum.

Avrupa kapılarına dayanan yüz binlerce insan arasındaki kadınlara yapılan eziyeti kimsenin kınadığını işitmedim.

(Yunanistan'a göçmen çağrısı)

Ey Yunanistan bu insanlar sende gelip kalmayacak. Sana çağrımdır... Senden gelip geçecek Avrupa'nın bir başka ülkesine geçecek. Biz size dedik bu böyle giderse kapıları açacağız. Siz inanmadınız. Sende kapılarını aç ki açtılar. Bu yükten kurtul. Gitsinler Avrupa'nın diğer ülkelerine. Bu işin başka yolu yok. Adil bir yük paylaşımı diyorsak buna ortak arıyoruz , bizde hala 3,5 milyon mülteci var. Kapımıza dayanan bir buçuk milyon mülteci var. Geçici de olsa bir ateşkes imzaladık. Temenni ederim ki bu burada kalır.

Vicdanı nasır tutmuş dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması riyakarlıktır. Ne zaman 8 Mart'ı tüm kadınların meselelerinin konuşulduğu tarih haline getirirsek, gerçek kadınlar gününe kavuşuruz.

Tüm mevzuatımızda kadınların haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik çok ciddi düzenlemeler yaptık

Aile merkezli, adil ve uyumlu bir toplum yapısı, geleceğimizin teminatı olarak görüyorum. Üniversitelerde ve bankacılık sektöründe kadın oranı erkekleri geride bıraktı.

Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle bir toplantıya katılacağım. Temenni ederim ki daha farklı neticeler alarak inşallah döneriz. AB ile yaptığımız anlaşmanın kendi tarafımıza yönelik görevleri yerine getirdik. AB taahhütlerini yerine getirmedi. 4 milyonu bulan sığınmacıya yüksek insani standartları sağladığımızı kimse inkar edemez. 40 milyar doların üzerinde destek sağladık.. AB'den 3 milyar Avro geldi.

İdlib'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından ülkemizdeki yabancılara diledikleri yerlere gitme imkanı tanıdık.

(Yunanistan'ın göçmenlere saldırısı) İnsanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini çıkarmıyor. Hatta destek veriyorlar.

Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı Suriye'de hayatını kaybeden 1 milyon insan sayısına İdlib'de en az bu kadar daha etkilenecekti.

Türkiye Suriye topraklarını ilhak ve işgal etme gibi bir amacı asla olmadı.

Ülkesinin üçte biri PKK/YPG işgalindeki bir rejimin tüm gücünü İdlib'e yöneltmesi derdin başka olduğunu gösteriyor.

(Bahar Kalkanı Harekatı)

İdlib'de son 1 ayda toplam 59 şehit verdik. Buna karşılık rejimin 3 bin 400 unsurunu etkisiz hale getirdik. Rejimin 3 uçak, 8 helikopter, 156 tank, 24 zırhlı araç, 99 askeri araç, 10 mühimmat deposu ve 2 havalimanını imha ettik.

Gerek İdlib'de gerek Suriye sınırımızda bugüne kadar ne söylediysek hepsinin arkasındayız.

Sözler tutulmazsa burayı kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımız saklıdır.

Bu zalimlerin üzerine gideceğiz, bunun da bilinmesi lazım. Her zaman yaptığımız gibi kendi belirlediğimiz yolda sürdüreceğiz.