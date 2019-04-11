Başkan Erdoğan Başkanı Bozdağ'ın oğlunun nikah şahidi oldu Başkan Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'ın oğlu Alperen Bozdağ ile Elif Büşra Şuşoğlu'nun nikahına katılarak şahitlik yaptı.