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Başkan Erdoğan Başkanı Bozdağ'ın oğlunun nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'ın oğlu Alperen Bozdağ ile Elif Büşra Şuşoğlu'nun nikahına katılarak şahitlik yaptı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın oğlunun nikah şahidi oldu.

Alperen Bozdağ ve Elif Büşra Şuşoğlu'nun ATO Congresium'da düzenlenen nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la geldi.

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz ve Cemil Çiçek yaptı.

 

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