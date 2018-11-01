Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ile Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 1 saat 10 dakika sürdü. 
 
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplandı 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.    
 
Toplantı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Selçuk, ıslık çalarak sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Bakan Selçuk, ıslık çalarak sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Reklam dönemi resmen başlıyor

Reklam dönemi resmen başlıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA