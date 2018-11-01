Başkan Erdoğan başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ile Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.