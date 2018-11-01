Başkan Erdoğan başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ile Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 1 saat 10 dakika sürdü.
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Toplantı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı https://t.co/l61O1b5L6M pic.twitter.com/3CpPLRNzm8— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 1 Kasım 2018
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