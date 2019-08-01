Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ heyeti Anıtkabir'i ziyaret ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki YAŞ heyeti Anıtkabir'i ziyaret ediyor
Başkan Erdoğan'dan YAŞ mesajları:
"TSK asimetril tehditler karşısında en büyük teminatımızdır. 15 Temmuz sonrası tedbirlerle TSK en büyük teminatımız.
Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyinden tehditlerina arttığı bir dönemdeyiz. Vatanımızın bekasına yönelik tehditlerina rttığı dönemde icra ediyor."
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