AA 02 Nisan 2020 Perşembe 16:50 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 17:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin belediye başkanlarına hitap ediyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kovid 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor.

(Belediyelerde) Temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını yaygın şekilde sürdürmeliyiz.

Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız.

AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık.

Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar.

Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz.

Türkiye bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir.

Birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz.