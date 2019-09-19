Başkan Erdoğan gazilerle buluştu

Başkan Erdoğan Beştepe'de gazilerle buluştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, gazileri kabul etti.
- DHA
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gaziler ile tek tek tokalaşarak sohbet etti.
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