Başkan Erdoğan, Beştepe'de konuşuyor
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı'nda konuşuyor
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
"On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir."
Erdoğan: "Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve terör elebaşılarını kırmızı halıda ağırladılar."
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