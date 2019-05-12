Başkan Erdoğan: Sanatçı bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Kazanı kaynatıp sandıklardan oy çalanlara, darbe tehdidinde bulunanlara İstanbul halkı 23 Haziran'da gerekli cevabı verecektir. Avusturya'da 2 yıl sonra seçimin tekrarına karar veriyorlar. Yıkıldı mı herkes ayağa kalktı mı? Hayır. Ama bizim anamuhalefetin başındaki zat nasıl tehdit ediyor. Anayasanın 138. maddesini ayaklar altına alıyor.

- Milli iradeyi sonuna kadar savunacağız. Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki stadlara pankartlar asıyorlar. Bu pankartlarla FETÖ'nün uşağı olan kişilerin sloganlarını asıyorlar. Bunlara asla geçit vermeyeceğiz.