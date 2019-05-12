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Başkan Erdoğan: Sanatçı bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz

Başkan Erdoğan Beyoğlu'nda iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, 'Sanatçı, sanatıyla konuşur, bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz.' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
 
- Kazanı kaynatıp sandıklardan oy çalanlara, darbe tehdidinde bulunanlara İstanbul halkı 23 Haziran'da gerekli cevabı verecektir. Avusturya'da 2 yıl sonra seçimin tekrarına karar veriyorlar. Yıkıldı mı herkes ayağa kalktı mı? Hayır. Ama bizim anamuhalefetin başındaki zat nasıl tehdit ediyor. Anayasanın 138. maddesini ayaklar altına alıyor. 
 
- Milli iradeyi sonuna kadar savunacağız. Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki stadlara pankartlar asıyorlar. Bu pankartlarla FETÖ'nün uşağı olan kişilerin sloganlarını asıyorlar. Bunlara asla geçit vermeyeceğiz. 
 
- Biz Afrin'e sanatçılarımızla gittiğimizde her şeyi söyledi. Benim de söyleyecek bir lafım var. Sinema dünyası ile ilgili olarak bize kadar, kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bu yasal düzenlemeyi yapıp, ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz? Sanatçı sanatıyla konuşur, bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz. 
 
- Bu demokrasi nasipsizleri ne yaparsa yapsın umursamayacak ve sonuna kadar milli iradenin sandığın yanında yer almasını sürdüreceğiz.

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