Başkan Erdoğan Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

* Açılışını yaptığımız Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

* Bilal Saygılı kardeşime ve tüm Saygılı ailesine böylesine bir ibadethaneyi şehrimize kazandırdıkları için özellikle şükranlarımı sunuyorum.

* 3 bin 500'ü kapalı 4 bin 500'ü açık alanda olmak üzere 8 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camimiz şehrimizin Mimar Sinan tarzındaki eserlerinden bir tanesi.

* Aynı zamanda camimizin altındaki konferans salonu da özellikle bir çok etkinliklerde burada iş görecek. Camimiz 7 bin 500 metrekarelik arsa alanına, 28 metre kubbe yüksekliğine her biri 50 metre uzunluğunda 2 şerefeli iki adet mirareye sahiptir.

* Bizim inancımızda cami gelinen kullanılan ve iş bitince terk edilen bir mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğu kadar, kaynaşmanın, dayanışmanın yeridir. Cami öğrenmenin ve öğretmenin, diyaloğun tanışmanın mekanıdır.