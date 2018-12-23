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Başkan Erdoğan: Birçok konuda eşgüdüm artırma konusunda mutabıkız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik' açıklamasını yaptı.

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