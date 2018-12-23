Başkan Erdoğan: Birçok konuda eşgüdüm artırma konusunda mutabıkız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik' açıklamasını yaptı.
Bugün ABD Başkanı Sn @RealDonaldTrump ile ticari ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 23 Aralık 2018
Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
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