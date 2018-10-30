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Başkan Erdoğan: Bizim Cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü bu ülkeye yaptığımız hizmetlerdir

Başkan Erdoğan, 'Bizim Cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü bu ülkeye ve millete yaptığımız hizmetlerdir, kazandırdığımız eserlerdir.' dedi.

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Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
 
Başkan  Erdoğan, "Biz cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz." dedi. 
 
"Ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu vaki değil"
 
Başkan Erdoğan, "Ülkemizde yıllarca milletimizin pek çok ortak değeri gibi Gazi Mustafa Kemal'i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı da kendi tekellerine almaya çalışan bir kesim var. Bu kesimin ne Cumhuriyete ne milletimize ne de ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki değildir." ifadelerini kullandı.
 
"Bizim Cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü bu ülkeye yaptığımız hizmetlerdir"
 
Erdoğan, "Bizim Cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü bu ülkeye ve millete yaptığımız hizmetlerdir, kazandırdığımız eserlerdir. Bizim Atatürk'e olan saygımızın ölçüsü İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve tarihi süreklilik içinde taze bir nefes olarak gördüğümüz yeni devletimizin kurucusu olmasıdır. Bizim Türklüğümüzün ölçüsü tek parti devrinden kalma bir metin değildir. Milletimizin gönlündeki yerimizdir." şeklinde konuştu.

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