Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap ediyor

22 Eylül 2020 Salı 17:10 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu”na hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satı başları...

*Uluslararası örgütlerdeki itibar kaybının önüne geçmek için öncelikle zihniyetimizi, kurumlarımızı ve kurallarımızı gözden geçirmeliyiz.

*BM Güvenlik Konseyinin yeniden yapılandırılmasından başlayarak kapsamlı ve anlamlı reformları süratle uygulamaya sokmalıyız.

*Hangi ülkede üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar, insanlığın ortak istifadesine sunulmalıdır."

*Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız

*Bugün dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkeler, yaptıkları fedakarlıkla tüm insanlığın onurunu kurtarıyor