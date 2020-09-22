İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2020 Salı / 4 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6582
  • EURO
    8,9902
  • ALTIN
    471.31
  • BIST100
    1096.08
Güncel

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap ediyor

Başkan Erdoğan “75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu”na hitap ediyor.

22 Eylül 2020 Salı 17:10 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:21
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu”na hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satı başları...

*Uluslararası örgütlerdeki itibar kaybının önüne geçmek için öncelikle zihniyetimizi, kurumlarımızı ve kurallarımızı gözden geçirmeliyiz.

*BM Güvenlik Konseyinin yeniden yapılandırılmasından başlayarak kapsamlı ve anlamlı reformları süratle uygulamaya sokmalıyız.

*Hangi ülkede üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar, insanlığın ortak istifadesine sunulmalıdır."

*Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız

*Bugün dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkeler, yaptıkları fedakarlıkla tüm insanlığın onurunu kurtarıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.