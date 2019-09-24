Başkan Erdoğan'dan BM kürsüsünden dünya beşten büyüktür mesajı: Kuralları değiştirmenin zamanı geldi
Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir' dedi.
74. BM Genel Kurulu'na seslenen Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Dünyamız küresel adaletsizliğin doğurduğu sancıları çekiyor
Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz
İçinde bulunduğumuz bu kurum, sorunlara çözüm üretme kabiliyetini kaybediyor
Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir
Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez
Dünyanın en cömert ve yardımsever ülkesi Türkiye'dir
Artık Suriye krizini sona erdirme vakti geldi
Türkiye'de ABD eyaletlerinin nufusundan fazla sığınmacı var
Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki aynı şey sizin de başınıza gelebilir
Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını daha karşılamaya ne tahammülü ne de imkanı vardır
Nükleer güce dayalı kitle imha silahları: Ya herkese yasak ya herkes için serbest olmalı, bu sorunu adalet temelinde çözüme kavuşturalım
Tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum
BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz
BM Genel Kurul salonundan tüm dünyayı Suriye'deki bu insani krizi durdurmak için insiyatif almaya, çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum
Cemal Kaşıkçı olayının takipçisi olacağımızı özellikle belirtirim
Bugün adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden biri, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de neresiydi, 1949-67'de neresiydi ve şu anda İsrail neresidir? İsrail doymuyor şimdi de kalan toprakları almanın derdinde. BM ne işe yarıyor?
Küresel barışa en büyük tehditlerden biri de ırkçı, yabancı düşmanı, ayrımcı ve İslam karşıtı eylemlerdeki yükseliştir
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