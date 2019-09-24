74. BM Genel Kurulu'na seslenen Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dünyamız küresel adaletsizliğin doğurduğu sancıları çekiyor

Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz

İçinde bulunduğumuz bu kurum, sorunlara çözüm üretme kabiliyetini kaybediyor

Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir

Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez

Dünyanın en cömert ve yardımsever ülkesi Türkiye'dir

Artık Suriye krizini sona erdirme vakti geldi

Türkiye'de ABD eyaletlerinin nufusundan fazla sığınmacı var

Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki aynı şey sizin de başınıza gelebilir

Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını daha karşılamaya ne tahammülü ne de imkanı vardır

Nükleer güce dayalı kitle imha silahları: Ya herkese yasak ya herkes için serbest olmalı, bu sorunu adalet temelinde çözüme kavuşturalım

Tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum

BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz

BM Genel Kurul salonundan tüm dünyayı Suriye'deki bu insani krizi durdurmak için insiyatif almaya, çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum

Cemal Kaşıkçı olayının takipçisi olacağımızı özellikle belirtirim

Bugün adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden biri, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de neresiydi, 1949-67'de neresiydi ve şu anda İsrail neresidir? İsrail doymuyor şimdi de kalan toprakları almanın derdinde. BM ne işe yarıyor?

Küresel barışa en büyük tehditlerden biri de ırkçı, yabancı düşmanı, ayrımcı ve İslam karşıtı eylemlerdeki yükseliştir