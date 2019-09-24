24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7037
  • 6,2748
  • 279.213
  • 101847
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan'dan BM kürsüsünden dünya beşten büyüktür mesajı: Kuralları değiştirmenin zamanı geldi

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir' dedi.

  • 13
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 74. BM Genel Kurulu'na seslenen Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dünyamız küresel adaletsizliğin doğurduğu sancıları çekiyor

Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz

İçinde bulunduğumuz bu kurum, sorunlara çözüm üretme kabiliyetini kaybediyor

Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir
 
Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez
 
Dünyanın en cömert ve yardımsever ülkesi Türkiye'dir
 
Artık Suriye krizini sona erdirme vakti geldi
 
Türkiye'de ABD eyaletlerinin nufusundan fazla sığınmacı var
 
Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki aynı şey sizin de başınıza gelebilir
 
Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını daha karşılamaya ne tahammülü ne de imkanı vardır
 
Nükleer güce dayalı kitle imha silahları: Ya herkese yasak ya herkes için serbest olmalı, bu sorunu adalet temelinde çözüme kavuşturalım
 
Tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum
 
BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz
 
BM Genel Kurul salonundan tüm dünyayı Suriye'deki bu insani krizi durdurmak için insiyatif almaya, çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum
 
Cemal Kaşıkçı olayının takipçisi olacağımızı özellikle belirtirim
 
Bugün adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden biri, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır.  Bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de neresiydi, 1949-67'de neresiydi ve şu anda İsrail neresidir? İsrail doymuyor şimdi de kalan toprakları almanın derdinde. BM ne işe yarıyor?
 
Küresel barışa en büyük tehditlerden biri de ırkçı, yabancı düşmanı, ayrımcı ve İslam karşıtı eylemlerdeki yükseliştir 

Rum bakana soğuk duş! Bakan Çavuşoğlu anında cevabını verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yargıtay'dan 'FETÖ ile mücadele' açıklaması

Yargıtay'dan 'FETÖ ile mücadele' açıklaması

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'BM' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'BM' paylaşımı

Ali Koç derbide olacak mı?

Ali Koç derbide olacak mı?

Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Fevzioğlu'ndan tam destek: Böylesini daha önce görmediniz

Fevzioğlu'ndan tam destek: Böylesini daha önce görmediniz

Gerilim tırmanıyor! İran destekli teröristlerle YPG/PKK karşı karşıya

Gerilim tırmanıyor! İran destekli teröristlerle YPG/PKK karşı karşıya

MHP'den 'CHP ve İP'in gizli IMF görüşmesi' hakkında açıklama

MHP'den 'CHP ve İP'in gizli IMF görüşmesi' hakkında açıklama

Kış aylarının vazgeçilmezi: Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi: Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor
 

POPÜLER HABERLER

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

Bu lezzeti tatmak için kilometrelerce yol geliyorlar

Bu lezzeti tatmak için kilometrelerce yol geliyorlar

Keşfedenler gizemli şekilde ölmüştü! 'Lanet'e rağmen gün yüzüne çıkarıldı

Keşfedenler gizemli şekilde ölmüştü! 'Lanet'e rağmen gün yüzüne çıkarıldı

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi... Kilosu 30 TL

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi... Kilosu 30 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA