Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, saat 10.45'te başladı.
Görüşme basına kapalı devam ediyor.
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