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Başkan Erdoğan BM'de açıklamıştı... İşte güvenli bölge

Türkiye'nin önerdiği 480 kilometrelik hatta yayılan güvenli bölge, 3 milyona kadar Suriyelinin yerleşebileceği bir alana karşılık geliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda tarif ettiği güvenli bölge, Türkiye sınırı boyunca 480 kilometrelik hattı kapsıyor.

30 kilometre derinlikteki alan, Cerablus, Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Suluk, Rasulayn, Dırbasiye, Amude, Kamışlı ve Malikiyye yerleşimlerini içine alıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesi dışındaki yerleşimler, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

- M4'Ü İÇİNE ALMASIYLA SİVİLLERİN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

Güvenli bölgenin sınırını, Suriye'nin doğusunu batısına bağlayan M4 kara yolu oluşturuyor.

M4'ün güvenli bölge içerisinde olmasıyla, YPG/PKK'nın bölgeye erişmesi ve silahlı faaliyetler yürütmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

YPG/PKK, halihazırda söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

- İLK ETAPTA 1-2, SONRASINDA 3 MİLYON SURİYELİ YERLEŞEBİLECEK

Erdoğan, BM'deki konuşmasında hedefin ilk etapta kurulacak bu alana 1-2 milyon Suriyeliyi yerleştirmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin derinliğinin Rakka-Deyrizor hattına indirildiği takdirde ise Türkiye, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinden dönecek Suriyeli sayısının 3 milyona kadar çıkabileceğini ifade etti.

Suriye'de 8 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta, 5 milyon 642 bin sivil, mülteci konumuna düştü. Bunlardan 3 milyon 660 binden fazlası Türkiye'de barınıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin üçte birini, Türkiye sınırının ise dörtte üçünü işgal ediyor.

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