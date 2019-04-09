Başkan Erdoğan'dan Morales'e Filistin teşekkürü
Başkan Erdoğan 'Bolivya'nın Filistin ve Kudüs davasına verdiği desteğe teşekkür ediyorum' dedi.
Başkan Erdoğan "Bolivya'nın Filistin ve Kudüs davasına verdiği desteğe teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Erdoğan "Bolivya'nın Filistin ve Kudüs davasına verdiği desteğe teşekkür ediyorum" dedi.
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