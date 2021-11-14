Başkan Erdoğan 'Boran' ismini koymuştu... Operasyonlarda Mehmetçiğe destek verecek

DHA 14 Kasım 2021 Pazar 11:42 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 11:43

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimli köpekleri, Bursa'daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda yetiştiriliyor. Burada yetiştirilen 12 farklı ırktan köpek, 7 branşta zorlu eğitim alıyor. 3 aylıkken eğitime başlayan köpekler için süreç, ortalama 20 ay sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Üretim Tesisleri inşaatının başlama törenine katılmak için geldiği Gemlik ilçesinde, Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nı ziyareti sırasında henüz yavruyken ismini verdiği Labrador Retriever cinsi köpek de 17 aylık oldu. Eğiticilerinin zeki, cana yakın, sakin ve çevik olarak anlattığı Boran'ın zorlu eğitimi de sürüyor. Mehmetçiğe operasyonlarda narkotik köpeği olarak destek verecek Boran, eğitim ve kurs faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından görev alacağı birliğe sevk edilecek.