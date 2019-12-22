Star Gazetesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu:
STATÜKOYA KARŞI
Necip Fazıl, ömrü boyunca sanat ve kültür hayatına musallat olan statükoyla mücadele ederken, eserleriyle bu mücadelesini taçlandırdı. Necip Fazıl, her şeyin künhüne vakıf olma sevdasını sadece edebiyatla sınırlı tutmamış, tarih alanında yazdığı eserlerle de statükoya başkaldırmıştır. Onun hem hayatının hem de eserlerinin ilk göze çarpan özelliği reddiyedir, direniştir. O her zaman çileyi seçmiştir. Üstad, tarih alanında verdiği eserleri geç kalmış bir hesaplaşmanın vasatına dönüştürmüştür. Necip Fazıl, tarihi, çarpıtılmış hakikatleri gün yüzüne çıkarma mücadelesi olarak görmüştür.
YAKIN TARİH
Üstad ömrünün son nefesine kadar da baskı ve yıldırma çabalarından kendisini kurtaramamıştır. Tam 8 kez hapse giren Üstad, ebedi aleme yine boynunda taşıdığı mahkumiyet kararıyla irtihal etmiştir. Üstad’ın hakkında eserler verdiği ve bu uğurda bedeller ödediği yakın tarihimize dair hadiselerin hala yeterince aydınlığa kavuşturulamadığını görüyoruz.
KARANLIK NOKTA
Tarihimiz doğrusuyla, yanlışıyla, eksiğiyle, fazlasıyla, sevinciyle ve üzüntüsüyle bize aittir. Geçmişle yüzleşmek toplumu küçültmez, tam tersine büyütür. Mesela tek parti CHP’sine ait dönem de tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Bunu öncelikle yapması gereken CHP’dir. İskilipli Atıf Hoca’nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede, CHP kendi tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir. Dersimli olan zat da bunu açıkça ortaya koyamamıştır. İşte bu partinin başındaki zat, her fırsatta Dersimli olduğunu söylüyor. Ancak Dersim olaylarıyla ilgili bizim yaklaşık 10 sene önce gösterdiğimiz hassasiyet ve vicdani bir tavrın onda birini dahi sergileyemiyor.
CHP ÖZÜR DİLEMELİ
CHP’nin bir an önce milletin karşısına çıkıp ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerekir. Türkiye’nin geleceği için milletimizin kalbinde kabuk bağlayan yaraların tekrar tekrar kanatılmaması için biz bu tavrı gerekli görüyoruz. Yoksa ülkemiz belli art niyetli çevrelerin sosyal mühendislik projelerinden kendini kurtaramayacaktır. Şimdiye kadar toplumsal kucaklaşmayı perçinleyici birçok adıma imza atan bir parti olarak, muhakkak bu konunun da takipçisi olacağız. CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar, peşlerini bırakmayacağız. Böylece sadece ülkemizin sancılı bir dönemine ayna tutmakla kalmayacak aynı zamanda Üstad Necip Fazıl’ın uğrunda bedel ödediği emanetine de sahip çıkacağız.
STAR’A TEŞEKKÜR
“Necip Fazıl Kısakürek’i rahmet, minnet ve hasretle yad ediyorum. Rabb’im ondan razı olsun. Onu cennet ve cemaliyle müşerref kılsın. Bu yıl altıncısını takdim ettiğimiz bu mükafatların ilim ve kültür hayatımız açısından artık bir Türkiye klasiğine dönüştüğünü görüyoruz. Bu başarıda 6 yıllık emeği olan Star Gazetesi’ne, üstadın mirasına ve aziz hatırasına sahip çıktıkları için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu bereketli topraklar, sayısız kültür ve sanat erbabını yetiştirmiş ve insanlığın istifadesine sunmuştur. Bu değerlerin tanınması ve eserlerinden daha fazla kişinin istifade edebilmesi düşüncesiyle 2014’ten bu yana Necip Fazıl mükafatlarını sahipleriyle buluşturuyoruz. “
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak
MiRASI YIL BOYUNCA NESiLLERiYLE BULUŞACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen muhteşem gecenin açılış konuşmasını Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak yaptı. Ödüllerin her yıl artan bir teveccühle yoluna devam ettiğini vurgulayan Albayrak “Hak edene verilmeyen ödülün, insanlığa zulüm anlamına geldiğini iyi bilen jürimiz, bu yıl da defalarca bir araya gelerek titiz bir çalışma yaptı. Değerli jüri üyelerimiz Prof. Dr. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun’a, gösterdikleri hassasiyetle, Necip Fazıl Ödüllerini, “referans” mertebesine taşıdıkları için teşekkür ediyoruz. Bu yıl aramıza katılan, değerli ödül sahiplerini, gönülden kutluyor; hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİYORUZ
Albayrak, önümüzdeki yıllara dair Necip Fazıl Ödülleri’ni daha da zenginleştirecek iki önemli adımın da müjdesini verdi, “Geçen beş yılda, kurumsallaşma sürecini tamamlayan Necip Fazıl Ödülleri’nde, ikinci aşamaya geçiyoruz. Necip Fazıl Ödülleri’ni, Üstadın, ömrünü adadığı gençliğin ve öğrencilerin katılımıyla, yıl boyu devam eden bir sürece taşıyoruz. Yılın ilk aylarında başlayan bir takvimle, öğrencilerimizin; Necip Fazıl’ı, eserlerini ve fikirlerini daha yakından tanımalarını sağlayacak yarışmalar düzenleyeceğiz. Dereceye giren eserleri, ödül töreninde, bizzat sahiplerinden dinleyeceğiz. Ayrıca, Necip Fazıl Ödülleri’ne ekleyeceğimiz, “Akademik Araştırma” kategorisiyle, Üstadın hayatı, eserleri ve görüşleriyle ilgili, akademik bir müktesebat oluşmasına, katkı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Albayrak ilk günden bu yana ödüller için güç veren desteği dolayısıyla Başkan Erdoğan başta olmak üzere anlamlı işbirliği için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, değerli katkılarından dolayı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı’na, Büyük Doğu Yayınları’na ve Mehmed Kısakürek beyefendiye ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.
NECiP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ SAHiBi iBRAHiM TENEKECi
ŞİİR YUNUS EMRE’YLE BAŞLAYAN YOLCULUKTUR
Ödülünü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan alan Tenekeci “Şiir Yunus Emre’yle başlayan ve hala devam eden bir yolculuktur. 30 yılı aşkın süredir aziz olanın temiz kalanın şiirini yazmaya, iyiliği güzelliği yaymaya çalışıyorum. Bu süreç içerisinde bana gösterdiği sabırdan dolayı çok kıymetli eşime çok teşekkür ediyorum” dedi.
NECiP FAZIL HiKAYE-ROMAN ÖDÜLÜ SAHiBi CEMAL ŞAKAR
DİLERİZ GERÇEK EDEBİYAT RUHLARA NEFES YÜKLESİN
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un ödülünü takdim ettiği Şakar duygularını şöyle dile getirdi: Edebiyat dünyaya ilişkin idrakimizi değiştirir. Biz inanırız ki haksız yere bir insan öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Umarız ki sahih edebiyat ölmüş ruhlara bir diriliş nefes yüklesin…
NECiP FAZIL FiKiR ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ SAHiPLERi PROF. AYDIN VE DR. COŞKUN YILMAZ
‘İstanbul Kadı Sicilleri’ adlı 100 ciltlik eserin hazırlanmasına öncülük eden Prof. Aydın ile Dr. Coşkun Yılmaz ödüllerini Adalet Bakanı Gül’ün elinden aldı. Kadı Sicilleri’nin kültür tarihinin önemli bir belgesi olduğunu vurgulayan Prof. Aydın, çalışmalarının böyle bir ödülle taçlanmasından dolayı ayrı bir gurur duyduklarını söyledi. Dr. Yılmaz da, Üstad Necip Fazıl ile anılmanın ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi, “Gençlere mesajım, eğitim ve kültür bir milletin temel unsurudur. Hiçbir şeyiniz olmayabilir ama kültürünüz varsa her zaman onun üzerinden yeniden doğmanız mümkündür. Bütün faaliyetlerinizin merkezinde bir zihniyet dönüşümünü sağlayacak politikalar inşa edememişseniz gayretleriniz sizi nereye götürdüğünü sorgulamanız gerekiyor” ifadesini kullandı.
NECiP FAZIL ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLÜ SAHiBi E. iSLAM EMCED
MÜSLÜMANLAR DERTLERİNE ORTAK DERMAN BULMALI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ödül takdim ettiği Emced “İslam ümmetinin en büyük lideri olarak addettiğim çok değerli Erdoğan’ın mevcudiyetinde bana bu ödülü almayı layık gördükleri için jüriye teşekkür ederim. Müslüman ülkelerin ortak dertlerine ortak derman olmaları en büyük arzumuzdur” ifadelerini kullandı.
NECiP FAZIL iLK ESERLER ÖDÜLÜ SAHiBi EMiN GÜRDAMUR
HEPİMİZ ÜSTAD’IN PALTOSUNDAN ÇIKTIK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden alan Gürdamur “Bu toprakların çocuklarına aşıladığı özgüvenle hepimiz Üstad’ın paltosundan çıktık. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum. Bu ödülü beni dizine oturtarak masallar anlatan anneme, çay fabrikasında gece çalışırken sarı samana Necip fazıl şiirleri yazıp bize ezberleten babama ithaf ediyorum.
NECiP FAZIL iLK ESERLER ÖDÜLÜ SAHiBi MERYEM KILIÇ
GELECEĞİ GÜZEL ESERLER BIRAKMAYI DİLİYORUM
Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ödül verdiği genç kuşak şairlerden Kılıç “Şiir yazma serüveninde kalemimin güçlenmesi, üslubumu kazanma noktasında Ali Ural beyefendiye teşekkürüm bir borçtur. Her ödülün sahibine yürüdüğü yolda elinde tutacağı bir fener olduğu düşüncesiyle layıkıyla güzel eserler bırakmayı diliyorum” diye konuştu.
NECiP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ SAHiBi M. UĞUR DERMAN
KÜLTÜR BAHSİNDE ÖDÜL YERİNE MÜKAFAT DİYELİM
Türk İslam hat sanatına kattığı kıymetli eserleri bugünkü kuşağa aktaran Derman’a ödülünü Başkan Erdoğan verdi. Derman “Türkçemizde ödül güreş, cirit gibi tarihi sporlar için verilir. İlim, kültür ve sanat bahislerinde mükafat kelimesi kullanılırdı. Eminim ki Necip Fazıl Bey de yaşasaydı bu sözlerime katılırdı. Benden teklif etmesi” sözleriyle naif bir öneride bulundu.
GURUR GECESi
Edebiyat ve düşünce dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Necip Fazıl Ödülleri dün akşam Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerine verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Onur konuğu’ olarak yer aldığı törene sanat, edebiyat, medya ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, düzenlenen törene vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Bu yılki ödüller şiir, roman-hikaye, fikir-araştırma, ilk eserler, uluslar arası kültür sanat ve saygı dalında olmak üzere 6 dalda toplam sekiz kişiye layık görüldü.
CANLI YAYINLA SEYİRCİYE ULAŞTI
Haliç Kongre Merkezi’ndeki tören, canlı yayınla tüm Türkiye’ye naklen ulaştı. 24 TV ve 360’ta konuklarla gerçekleştirilen söyleşiler sayesinde gecenin nabzı ekran başındaki seyircilere ulaştırıldı. Edebiyat ve düşünce dünyasının yanı sıra Necip Fazıl okurlarının büyük ilgi gösterdiği törenin sunuculuğunu Kaan Yakuphan yaptı.
DAVETLiLERE ÖZEL HEDiYE PAKETi
‘Gündüz Geceye Muhtaç’ temasıyla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri törenine katılanlara, gecenin anısına hediye takdim edildi. Geceye özel hazırlanan hediye paketinde, ödül kazanan yazarların kitapları yer aldı. Aynı zamanda Necip Fazıl Ödülleri için özel basılan PTT pulu ve kartpostalının yanı sıra gazetemiz kültür sanat editörü Bedir Acar’ın yayına hazırladığı ‘Necip Fazıl Özel Eki’ de geceye katılanlara takdim edildi.
Bu yılki Necip Fazıl Ödülleri ‘Gündüz Geceye Muhtaç’ temasıyla düzenlendi. Ödül töreninde temaya yönelik olarak hazırlanan özel film de davetlilerin beğenisine sunuldu. Reklam filminde ‘Gündüz Geceye Muhtaç’ temasına şöyle vurgu yapıldı:
Ten canla
İç dışla
Ak karayla
Dolu boşla
Dost düşmanla görünüp çıkar ortaya.
Hayat, zıtların birbirini tamamladığı bir saklambaç.
Gündüz geceye muhtaç.