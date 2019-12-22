BEDİR ACAR, ÖZKAN DEMİR, ALİ DEMİRTAŞ, MERVE YILMAZ ORUÇ 22.12.2019 03:56 - Güncelleme: 22.12.2019 04:03

Star Gazetesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu:

STATÜKOYA KARŞI

Necip Fazıl, ömrü boyunca sanat ve kültür hayatına musallat olan statükoyla mücadele ederken, eserleriyle bu mücadelesini taçlandırdı. Necip Fazıl, her şeyin künhüne vakıf olma sevdasını sadece edebiyatla sınırlı tutmamış, tarih alanında yazdığı eserlerle de statükoya başkaldırmıştır. Onun hem hayatının hem de eserlerinin ilk göze çarpan özelliği reddiyedir, direniştir. O her zaman çileyi seçmiştir. Üstad, tarih alanında verdiği eserleri geç kalmış bir hesaplaşmanın vasatına dönüştürmüştür. Necip Fazıl, tarihi, çarpıtılmış hakikatleri gün yüzüne çıkarma mücadelesi olarak görmüştür.

YAKIN TARİH

Üstad ömrünün son nefesine kadar da baskı ve yıldırma çabalarından kendisini kurtaramamıştır. Tam 8 kez hapse giren Üstad, ebedi aleme yine boynunda taşıdığı mahkumiyet kararıyla irtihal etmiştir. Üstad’ın hakkında eserler verdiği ve bu uğurda bedeller ödediği yakın tarihimize dair hadiselerin hala yeterince aydınlığa kavuşturulamadığını görüyoruz.

KARANLIK NOKTA

Tarihimiz doğrusuyla, yanlışıyla, eksiğiyle, fazlasıyla, sevinciyle ve üzüntüsüyle bize aittir. Geçmişle yüzleşmek toplumu küçültmez, tam tersine büyütür. Mesela tek parti CHP’sine ait dönem de tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Bunu öncelikle yapması gereken CHP’dir. İskilipli Atıf Hoca’nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede, CHP kendi tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir. Dersimli olan zat da bunu açıkça ortaya koyamamıştır. İşte bu partinin başındaki zat, her fırsatta Dersimli olduğunu söylüyor. Ancak Dersim olaylarıyla ilgili bizim yaklaşık 10 sene önce gösterdiğimiz hassasiyet ve vicdani bir tavrın onda birini dahi sergileyemiyor.

CHP ÖZÜR DİLEMELİ

CHP’nin bir an önce milletin karşısına çıkıp ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerekir. Türkiye’nin geleceği için milletimizin kalbinde kabuk bağlayan yaraların tekrar tekrar kanatılmaması için biz bu tavrı gerekli görüyoruz. Yoksa ülkemiz belli art niyetli çevrelerin sosyal mühendislik projelerinden kendini kurtaramayacaktır. Şimdiye kadar toplumsal kucaklaşmayı perçinleyici birçok adıma imza atan bir parti olarak, muhakkak bu konunun da takipçisi olacağız. CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar, peşlerini bırakmayacağız. Böylece sadece ülkemizin sancılı bir dönemine ayna tutmakla kalmayacak aynı zamanda Üstad Necip Fazıl’ın uğrunda bedel ödediği emanetine de sahip çıkacağız.