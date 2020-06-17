Başkan Erdoğan: Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak

17 Haziran 2020 Çarşamba 17:47 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 18:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı ölümünün 3 yılında da unutmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum."