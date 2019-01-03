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Başkan Erdoğan büyükelçileri kabul etti

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vietnam, Hırvatistan ve Ekvator Ginesi büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Tuyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
 
Tuyen'in, eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
 
Erdoğan daha sonra Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Cvitanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
 
 
Hrvoje Cvitanovic'in bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'yı kabul etti.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Nchama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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