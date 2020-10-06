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  • Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Sen kimsin ki 'İslamın yapılandırılması' diyebiliyorsun?
Güncel

Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Sen kimsin ki 'İslamın yapılandırılması' diyebiliyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan 'Macron'un İslam krizde açıklaması saygısızlıktan öte açık provokasyondur.' dedi.

06 Ekim 2020 Salı 15:14 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 15:40
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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Devlet ve millet dayanışmasının sergilendiği sıkıntılı dönemleri diğer ülkelere göre daha kolay atlattık

Karadeniz'de bulunan tarihimizin en büyük doğalgaz keşfi umutlarımızı daha da artırdı

Türkiye Ayasofya kararı ile bağımsızlığı üzerindeki prangayı kaldırmıştır

Uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş Batı ülkelerinde İslam düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor

Birçok batı ülkesinde İslam düşmanlığı bizzat devlet tarafından himaye edilmektedir

(Macron'a tepki) İslam krizde açıklaması saygısızlıktan öte açık provokasyondur

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