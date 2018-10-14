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Başkan Erdoğan, Çamlıca Camisinde incelemerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki aylarda ibadete açılması beklenen Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunuyor.

  • İHA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki aylarda açılması beklenen Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu.  
 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan ayrılmasının ardından yeni yapılan Çamlıca-Libadiye karayolu tünelinden geçerek önümüzdeki aylarda açılması beklenen Çamlıca Camii'ne geldi.
 
Başkan Erdoğan, yaklaşık 30 dakika boyunca camide incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Cami çıkışında Başkan Erdoğan, çalışanlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 

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