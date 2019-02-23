Başkan Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendiriyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Öncelikle tabii bu ortak yayın sebebiyle tüm halkıma en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün önce sabah tershane İstanbul ile adım attık. Şimdi Haliç kıyısında çok çok muhteşem bir proje 2020 kasım ayına kadar hayata geçecek. Bugün onun temel atma törenini gerçekleştirdik.

MEYDANLAR GAYET İYİ

Biz şu anda seçim kampanyası sebebiyle erken başladık. Erken başladığımız seçim kampanyasıyla birlikte gerçekten meydanlar iyi. Gün geçtikçe tabii ki vatandaşın özellikle verilen mesajları alması, verilen mesajlar üzerinden istikametini belirlemesi bir bunlar var. Bir de ideolojik formatlamayla siyaseti değerlendiren kesim var.

Benim aziz milletim diyoruz ki yapılan yatırımlarla, bu ülkeye en ufak yatırımı olmayan, kazanım sağlamayanların ideolojik formatlamasına benim halkım bu tuzağa düşmemeli. Bize hangi yerel yönetim ne kazandırdı diye bakılması gerektiğini düşünüyorum. İzmir'de, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de kimler kazandırdı bakılması gerekiyor.

Muğla'da önce Fethiye ilçesine uğradım, planda yoktu hemen haber gönderdim. Bodrum'da herhangi bir hazırlık yok, orada duvarın üzerine çıktık, toparlanmış olan Bodrumlu kardeşlerime seslenme fırsatı bulduk. Yoğun bir çalışmayla devam ediyoruz.

PLANLAR UZUN VADEDE OLACAK

Manifestodaki başlıkları anlıyorum, bunların tekrarında çok çok büyük faydalar var. Birinci sırada tabii şehir planları büyük önem arz ediyor. Ne tür sıkıntılar çekiyorsak plansızlıktan çekiyoruz. Bundan böyle bizim yerel yönetim anlayışımızda uzun vadeli ve kesinlikle hakkaniyete uygun şekilde planlar hazırlanacak. İkincisine gelince alt yapı ve ulaşım sorunları.

"BUNDAN ENDİŞELİYİM, KORKUYORUM"

En son bir felaket yaşadık Kartal. 3 kat izin almış, 3 kat izni 8 kadar 10 kata çıkarmış. Bu tamamen kaçak yapılaşma. İstanbul'un da Türkiye'nin de değişik yerlerinde hepsinde buna benzer kaçak yapılaşmalar var. Bu kaçak yapılaşmalar bizi tehdit ediyor. İstanbul'un deprem bölgelerinde bu sıkıntılar var. Buralar deprem bölgesi, buralarda sıkıntılar var. Büyük depremde faturası ne olur belli değil. Ben bundan endişeliyim, korkuyorum.

Kentsel dönüşüm dedik çalışma başlattık. Kentsel dönüşümde biz burada oturanlara kiralarını verelim, kendileri hemen kiraya geçsinler. Biz sonrasında burayı gönüllülük esasına göre yıkalım, TOKİ ile olmazsa müteahitler ile burada konutları yapalım ve bu konutlara kendilerini oturtalım. Başka yerlerde TOKİ konutları var buyursunlar orada otursunlar.

Kentsel dönüşüm şehir güzelliğini de getirecek. Benzersiz şehirler anlayışı ile de tarihten gelen hikayelere uygun inşa edelim. Bunu yaparsak daha güzellik katacak.

"SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ ÖNEMSİYORUM"

Sosyal belediyeciliği çok önemsiyorum. AK Parti belediyeciliği zaten tanımında bir sosyal belediyeciliktir. Doğrudan insana dokunan, saygılı olan bir belediyecilik anlayışıdır. Dikey mimariden bir an önce sıyrılmak gerek. Bizim kültürümüzde yatay şehirleşmeyi görürsünüz. Süleymaniye'nin etrafı şu an yenileniyor. Aslına uygun olarak inşaa edilecek. Bitince bambaşka olacak.

"BÜYÜK ORANDA HALLETTİK"

Bu atık sular meselesi. Bakın biz bu atık suların kesinlikle denize deşarj edilmemesi noktasında çok büyük uyarılar yaptık. İzmir Körfez'de kokudan geçilmiyor. Ulaşımda biz ciddi manada sıkıntılar yaşıyoruz ama İstanbul'da bütün bu sıkıntılı ulaşımı, gerek metroyla metrobüs anlayışı getirmek suretiyle toplu taşımacılığı öne çıkararak büyük oranda hallettik.

DİKEY MİMARİ

Gerçekçi olmak lazım. Bazı konularda, belediye başkanları, belediye meclisleri sizler gibi düşünmeyebilirler. Benim arsam buradaki nüfusa cevap vermiyor. Onun için burada zemin +3 ile hareket edersek, buradaki vatandaşın konut ihtiyacını karşılayamayız diyorlar. Bunun için mecburuz diyorlar. Burada haklı oldukları yerler de var ama TOKİ aracılığıyla bazı farklı adımlar atılabilir.

Ben belediye başkanıyken İstanbul'un nüfusu 8 milyondu. Şimdi 15 milyona çıktı. Ben o zaman söylemiştim, İstanbul'a gelene soralım; paran var mı, işin var mı, evin var mı?Sonra dediler ki belediye başkanı pasaportun var mı diye soruyor.

Mesela bugün Londra'da öyle kafanıza göre yaşayamazsınız. Otomobille Londra'da kafanıza göre gezemezsiniz. Maalesef bizde toplu taşıma kültürü fazla gelişmedi. Mesela Marmaray, milyonlarca insanı Sirkeci'den Üsküdar'a geçirmiştir. Aracını bırakıyor Marmaray'a biniyor. Zamanını da planlıyor. Kendi arabasıyla gitse bu mümkün değil.

TOPLU TAŞIMA YAYGINLAŞMALI

Bugün Londra'da siz kalkıp da gidip her yere yerleşemezsiniz. Otomobilinizde giremezsiniz, Türkiye'de bu konuşulduğu zaman farklı yerlere çekiliyor. Biz şimdi özellikle toplu taşıma kültürünü yaygınlaştıralım ki benim vatandaşım otomobille her yere gitme anlayışı içinde olmasın. Şimdi buna bir örnek vereyim; mesela Marmaray. Milyonlarca insanı Üsküdar'dan Sirkeci'ye geçirmiştir.

1994 öncesi ile bugünkü İstanbul arasında nasıl bir İstanbul görüyorsunuz?

94 öncesi İstanbul yaşanır İstanbul değildi. Çöp, çukur, çamur. Çöp dağları vardı. Çukurlar vardı, çamurdan geçilmiyordu. Ben bot giyip bağcılarda seçim kampanyası yaptım, Güngören'de seçim çalışması yaptım. Biz oradaki seçimleri de 5 ilçeyi de bir arada kazandık. Ondan sonra oralar süratle değişmeye başladı.

Bu başarı bir şeye inanmanın neticesidir. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk hamleyi çöp üzerinden yaptık. Bir yıl içinde biz neticeye vardık. Habitat bildirgesine en temiz şehir olarak İstanbul girdi.

Biz geldiğimizde İstanbul'da doğalgazın girdiği ev sayısı 50 bindi. Ben belediye başkanlığını bıraktığımda 1 milyon 250 bin eve doğalgazı verdik. Bu hava kirliliğinin azalmasını getirdi. Hava kirliliğinin en önemli sebebi kömürlerdi. O zaman gazeteler maske dağıtıyordu.

O zaman en büyük sorunlardan birisi de susuzluktu. Gidiyorlardı tankerden verilen suyu alıyorlardı. Rezalettir, o çamurların içinde anneler, ellerinde el arabalarıyla sıraya girip tekrar ellerinde bidonlarla geri dönerlerdi.

İstanbul'un 2050'ye kadar su ihtiyacı giderilmiş vaziyette.