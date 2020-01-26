26.01.2020 20:14 - Güncelleme: 26.01.2020 20:27

Başkan Erdoğan Türkiye-Cezayir İş Forumu’nda Türk ve Cezayirli iş adamlarına hitap etti.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

- 210 ekonomik bölgeye ihracat yapan ve 2020 ülkeden ithalat gerçekleştiren bir ülkeyiz.

- Türk Hava Yolları Afrika'ya 58 noktaya uçuş düzenliyor.

- Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz.

- Afrika ülkeleriyle ticaretimiz 16 milyar dolara çıktı. 50 milyar dolara çıkaracağız.

- Bu zirve ülkelerimiz için sıçrama tahtası olabilir.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da size her türlü desteği vereceğiz. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi uzun süredir 4 mikyar dolar civarında seyrediyor. Bu rakam önemlidir ancak yeterli değildir. Bu rakamı 5 milyar dolara çıkarma kararı aldık.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının adımını attık.