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  • Başkan Erdoğan: CHP, İP ve terör örgütünün uzantısı HDP TCG Anadolu'dan rahatsız!
Güncel

Başkan Erdoğan: CHP, İP ve terör örgütünün uzantısı HDP TCG Anadolu'dan rahatsız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor.' dedi.

18 Nisan 2023 Salı 17:45 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: CHP, İP ve terör örgütünün uzantısı HDP TCG Anadolu'dan rahatsız!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Eskişehir, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızlarından birisidir. Geçmişte asırlarca dünyanın ilim merkezi olan bu coğrafya son yıllarda haketmediği ihmali yaşamıştır. Güçlü eser ve hizmet altyapısı üzerine Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeyi planlıyoruz. Her dönemde olduğu gibi, Türkiye'nin kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Ekonomik tuzaklara kadar kullanmadık araç bırakmadılar. Milletimizle verdiğimiz mücadeleyle hepsinin üstesinden geldik.

Bu defa karşımızda 7'li bir koalisyon var. Bu masada terörle kol kola olanlar var mı? Buna bir de PKK'sından FETÖ'süne mu masayı destekleyen terör örgütlerini ilan etmek lazım. Londra tefecileri, eroin kaçakçıkları hepsi var. Batı'dakileri saymıyorum bile. Türkiye İHA, SİHA, AKINCI, KIZILELMA yapmasın istiyorlar. TCG Anadolu'yu da yapmasın, Togg yapmasın istiyorlar. Yıllar yılı bu ülkeyi CHP öyle yönetmedi mi? Bir toplu iğne bile üretemediler. Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor.

Ülkenin başında yerli, milli, vizyon sahibi bir yönetim olmasaydı bu hizmetler olabilir mi? CHP'liler TCG Anadolu'dan rahatsız, İyi Parti rahatsız, terör örgütünün uzantısı HDP rahatsız, ama en önemlisi Kandil rahatsız. Niye? Çünkü SİHA'lar bu terör örgütlerinin kafasına kafasına iniyor. Biz gereken dersi onlara verdik. Cumhur İttifakı iş başında olursa teröristlere bu ülkede nefes yok.

Bay bay Kemal çıkmış soğan, patates diyor. Sen soğanı masanın üzerine koyup yumruğunu vurarak lezzetini alabilir misin? Biz öyle yetiştik. Bu yollar olmasa siz soğanı, patatesi nasıl taşıyacaksınız?

Ülkemizin ilk yerli elektrikli lokomotifin montajı tamamlandı ve test aşamasına geçildi. Önümüzdeki 10 yılda 500 lokomotifi burada üreteceğiz. Bu projeyle ülkemize yeni bir değeri kazandıran tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Eskişehir birçok yeniliğe bizim dönemimizde imza attı. Yeni yatırımlarla yeni değerler kazandırmayı sürdürüyoruz. Eskişehir'i raylı sistemler teknolojisi merkezi haline getiriyoruz.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Eskişehir
  • Toplu Açılış Töreni

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