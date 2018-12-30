Başkan Erdoğan: CHP mantığında grev var

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı'nda konuştu, CHP'yi sert bir dille eleştiren Erdoğan şunları söyledi:

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in yaptığı açıklamalara da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sen bir siyasetçi olarak grev denilen olayları ortadan kaldıracaksın"

"Çok ilgimi çekti. İnanıyorum ki sizin de ilginizi herhalde çekecektir. Halef selefiz ya. İstanbul'un benden önceki biliyorsunuz CHP'li belediye başkanı. Nurettin Sözen, yapılan eleştirilere Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili gerçekten çok dikkati çekici bir değerlendirme yapıyor. Hakikaten üzüldüm. Hem profesör olacaksın, hem doktor olacaksın. Böyle bir açıklamayı böyle bir değerlendirmeyi nasıl yaparsın? 'Grevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa çöp yığınlarıyla demokrasi içinde sendikası, toplu sözleşmesi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim.' diyor. Hale bak. O zaman grevler varmış da çöp yığınları ondan varmış. Sayın Sözen, sen herhalde İstanbul'da yaşamıyordun. Başka bir yerdeydin, yoksa uzayda mıydın? Ümraniye'de vahşi bir çöp depolama alanı var. Sen büyükşehir belediye başkanı olarak o vahşi çöp depolama alanına nasıl müsaade ettin? Nasıl fırsat verdin? Önce bunun hesabını ver. Ama CHP çöp, çöp yığını, hava kirliliği, CHP bütün bunlarla beraber susuzluk demektir. Sayın Sözen yoksa İstanbul'un susuzluğunu da yine grevlere mi yıkacaksın? Yalova'dan tankerle su getiriyorsun. Tankerle getirdiğin su acaba Kuruçeşme'ye yeter mi? Sen nasıl hesap adamısın, nasıl profesörsün? İşte bunların aklı, mantığı bu. Ne oldu? Biz geldik. İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Sen bir siyasetçi olarak grev denilen olayları ortadan kaldıracaksın. Hak vermediğin için grev oldu. Şimdi grevler yok. Eğer grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun. Böylece de grevler minimize oluyor. Asgari oluyor. Grevsiz bir toplum meydana geliyor. İzmir'de İZBAN'da grev var. Hadi buyur neden çözmüyorsunuz? CHP, mantığında grev var. Onunla övünüyor ya. Onunla yaşamak kendisi için gurur. Tamam da... O insanlar için çile. CHP, çiledir. Ama biz halkımıza bu çileyi çektirtmedik. Biz halkımıza bu zulmü yaptırtmadık. Susuzluğu, hava kirliliğini, çöpü yaşatmadık."

Erdoğan, yolsuzluğun, yasakların ve yokluğun kendi dönemlerinde olmadığına vurgu yaparak, halkı bunlardan kurtardıklarını anlattı.

AK Parti olarak bugüne kadar 14 milletvekili, belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı seçimine ve halk oylamasına katıldıklarını anımsatan Erdoğan, istisnasız hepsinden birinci çıktıklarını söyledi.

Erdoğan, seçimlerin kendileri için milletin karşısında yapılanların hesabının verildiği, yapacaklarının teyidinin alındığı imtihan olduğunu belirterek, şimdi yeni bir imtihan arifesinde olduklarını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı aday gösterdiklerini anımsatan Erdoğan, "Neden? İstanbul öyle büyük bir şehir ki İstanbul'a da bu noktadan ancak böyle güçlü bir belediye başkan adayı yakışır. Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik." dedi.