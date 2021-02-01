01 Şubat 2021 Pazartesi 14:06 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 14:42

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

3 milletvekilinin CHP'den istifasına değinen Başkan Erdoğan, "Şimdi partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Bugün kime sorsanız, Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında isim benzerliği dışında hiçbir bağın olmadığını size söyleyecekler. Ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçekliklerin önünü kapatamazlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına da çağrı yaparak, "Şöyle veya böyle partimizden ayrılmış arkadaşlarımızı yeniden saflarımıza kazandıralım. Kaybetmeyeceğiz, yeniden kazanacağız. Büyük kongre sürecimizi bu bakımdan bir fırsat olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel vatan için sevda sözleri söylemeye devam edeceğiz. AK Parti, emperyalist emeller karşısında şanlı bir direnişin adıdır. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil, mezara kadardır. Bizler, çıkarların bir araya getirdiği değil, ortak hayallerin, hedeflerin buluşturduğu insanlarız. Bizler toplu vuran yürekleri sindirecek hiçbir gücün olmadığı bir hareketiz. Kongrelerimiz sadece kadrolarımızı değil, kardeşliğimizi de tazeliyor. Şu anda şu kapalı salonlarda, Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları haftanın başında oralarda buluşma ve buluşturmayı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz gücümüzü salonlardaki bu yapıdan alıyoruz. Teşkilatlarını saran, taciz, tecavüz, hırsızlıklarını kapatmak için bize ve AK Parti'ye saldırıyorlar.

CHP'Lİ 3 VEKİLİN İSTİFASI: AYAKLARINA TAŞ DEĞSE AK PARTİ'Yİ SUÇLUYORLAR

Şimdi partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Bugün kime sorsanız, Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında isim benzerliği dışında hiçbir bağın olmadığını size söyleyecekler. Ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçekliklerin önünü kapatamazlar. Hangi kirli pazarlıkları yaptığınız görüyoruz. Menemen'i gizleyebilir misiniz? Bu millet sizin her hafta bir milletvekilinizi, 6-8 Ekim olaylarının faillerinin ayağına gönderdiğinizi biliyor. Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini bir kez olsun ziyaret etmediğinizi de biliyor. CHP Genel Başkanı, FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a terörist uzantıları ile yürüdü. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı. Gazetecilerin soruları karşısında bir iki açıklama dışında bu meseleyi (Diyarbakır anneleri) hiçbir zaman sahiplenmediler. Parti için kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak pişkinliktir, siyasi arsızlıktır. Biz parti olarak CHP yönetiminden gayet memnunuz. Her hafta bir pot kıran, gab ebesi bu CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. En büyük ikinci partini birkaç marjinalin oyuncağı haline gelmesine içimiz el vermiyor. Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız.

Hedeflerimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Davamıza leke sürmeden çalışmaya devam edeceğiz. Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyana dek, bize durmak duraklama, vazgeçmek asla yok. Yapmamız gereken bellidir. AK Parti'nin başarı formülü 19 yıldır asla değişmemiştir.

"PARTİMİZDEN AYRILMIŞ ARKADAŞLARIMIZI YENİDEN SAFLARIMIZA KAZANDIRALIM"

Şöyle veya böyle partimizden ayrılmış arkadaşlarımızı yeniden saflarımıza kazandıralım. Kaybetmeyeceğiz, yeniden kazanacağız. Büyük kongre sürecimizi bu bakımdan bir fırsat olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde sizlerden bu doğrultuda çok sıkı bir çalışma ortaya koymaya davet ediyorum.

MANAVGAT'A HASTANE PROJESİ

Şimdi Manavgatlı kardeşlerime bir müjde veriyorum. 300 yataklı planlı hastanemizin yakında inşaatına başlanacağının müjdesini sizlere veriyorum.