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Başkan Erdoğan, CHP'ye cunta geçmişini hatırlattı: Darbeciliğin kitabını yazdılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in skandal “cunta” sözlerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi kirli cunta geçmişini unutan CHP'ye hatırlatmalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP demek cunta demektir. CHP bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. Yatın kalkın yargıya dua edin ki kendi içinizden çıkan cuntadan sizi onlar kurtardı.” dedi. Erdoğan konuşması sırasında CHP'nin cunta geçmişinin yer aldığı bir videoyu izletti.

Haber Merkezi9 Nisan 2025 Çarşamba 13:39 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, CHP'ye cunta geçmişini hatırlattı: Darbeciliğin kitabını yazdılar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in "cunta" açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan konuşmasında CHP'nin cunta geçmişini hatırlatan bir videoya da yer verdi.

İşte o video;

CHP'ye kendi başbakanı İsmet İnönü'yü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e yönelik "Kalkıp bizi cuntacılıkla suçluyor. CHP ikinci başkanları malum İsmet İnönü. Koltuğu 88 yaşındayken Ecevit karşısında kaybedince bıraktı. 1950'de Türkiye'de ilk şeffaf seçimde CHP iktidardan uzaklaştırıldı ve o günden bugüne kadar iktidara gelemedi." dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL KENDİ TARİHİNİ İYİ OKUSUN"

Özgür Özel'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "CHP Genel Başkanına kendi tarihini iyi okumasını tavsiye ediyorum. Kirli geçmişi ile yüzleşmelerini öneriyorum. 50'den bu yana sandıkta yoksunuz ve o günden bu yana darbelerden medet umuyorsunuz. CHP demek cunta demektir. CHP bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. O hakaret ettikleri bağımsız yargı olmasaydı CHP kendi içinden çıkan cunta yönetiminin esiri olacaktı. Yatın kalkın yargıya dua edin ki kendi içinizden çıkan cuntadan sizi onlar kurtardı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"CHP'nin ülke meseleleri ile işi olmaz. Milletle sorunları olan bir partidir CHP. Onların özgürlük anlayışı sadece kendileri ve bir avuç seçkin içindir. Geçen hafta neler yaşandığını gördük, ibretle takip ettik. Sessiz kaldı, açıklama yapmadı diye sanatçılara, medya kuruluşlarına, yerli şirketlere baskı yaptılar. Yıllarca yol yürüdükleri ekran yüzlerini istedikleri kadar ses çıkarmadı diye linç ettiler. Bunun adı barbarlıktır. Daha iktidar umudu yokken bunu yapanlar ellerine yetki geçse neler yapar. Açık açık söylüyorum; cirimleri kadar yer yakar. Ne sokak hareketleri ile ne boykotlar ile bir yere varamayacaklar. Anarşi sokaklarını teslim aldığınız Türkiye geçmişte kaldı. Ticareti, üretimi kilitlediğiniz günler geride kaldı. Sanatçılara, medyaya ayar çektiğiniz Türkiye tarihte kaldı. Sayın Özel artık sadece millet var, milletin muazzez iradesi var. Bugün Türkiye'de milletin takdirine sahip çıkan güçlü bir iktidar var."

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