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Başkan Erdoğan, Xi Jinping ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Arjantin'de, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

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