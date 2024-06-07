Başkan Erdoğan: Cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* 21 yıl önce aziz milletimizin iradesini temsilen Türkiye'ye hizmet yolculuğuna başladığımızda, dört önceliğimizden birinin eğitim olacağını ilan etmiştik. Bu sözümüze bugüne kadar sadık kaldık.

* Eğitime yapılan her yatırım yarınlar için yatırımdır. Çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz.

* 2003 yılından bugüne kadar toplam 372 bin 995 adet yeni derslik yapımını tamamlayarak eğitim camiamızın hizmetine sunduk.

* Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan hükümetiyiz. İnşallah bu sene atayacağımız 20 bin yeni öğretmenle eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz.

* Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında Meclisimizde görüşmeleri başlayacak.

* Yeni atayacağımız 20 bin yeni öğretmenle eğitim ordumuzu güçlendireceğiz. Öğretmenlerin ek göstergelerini 3600'e çıkardık.

* Aile konusu son günlerde altını çizdiğim üzere bizim için hayati öneme sahip. Çocuklar küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında cinsiyetsizleştirme projeleri var. Küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum.

* Aile konusu bizim için hayati öneme sahiptir. Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar, küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. El ele vererek bu belanın önüne geçeceğimize inanıyorum.

* Dünya değişirken Türkiye nasıl aynı kalmıyorsa bütün unsurlarıyla eğitim sistemimizin de yerinde aynı kalması beklenemez.

* Eğitimin ömür boyu devam eden, canlı ve dinamik bir süreç olduğunu gayet iyi biliyoruz. Burada mühim olan yenilenme ile birlikte köklerden kopmamaktır.

* Öğrencilerimizin bir sınav öncesinde velileriyle birlikte camiye devam edilmesi veya davet edilmesi, bakıyorsunuz birilerini son derece rahatsız ediyor. Burada kimseyi zorlama yok, icar etme yok, ayıplamak yok, sadece gönüllülük esasına göre davet var.

* Laikliği din ve inanç karşıtlığı gibi anlayan ve bunu herkese dayatan 28 Şubat artıklarına, biz bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz.

* Televizyon kanallarında imam hatip okullarımızın kötülendiği yıllar geride kaldı. 28 Şubat artıklarına asla boyun eğmedik eğmeyeceğiz.

* Türkiye'nin gözden çıkarabileceği tek bir evladı bile yoktur. Devletimize emanet edilen her çocuk bizim istikbalimizdir, yarınlarımızın güvencesidir.

* İnşallah milletimizin ve yarınlarımız olan evlatlarımızın haklarına, hukuklarına ve özgürlüklerine el uzatılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

* Pedagojik değil tamamen ideolojik kaygılarla eğitim hamlemize karşı çıkanları bir an önce kendilerini sorgulamaya davet ediyoruz.

* (Yeni müfredat) Biz tıpkı hazırlık aşamasında olduğu gibi uygulama aşamasında da bu süreci katılımcı ve kuşatıcı bir anlayışla yürütmek arzusundayız.

* Eğitim, öğretim konusunu günübirlik siyasi tartışmaların çekişme alanından uzak tutalım, yıpratmayalım istiyoruz. Bunda da samimiyiz.

* Öğrencilerimizi okumaya, araştırmaya, düşünmeye sevk eden bir eğitim öğretim sistemini yerleştirmeye çalışıyoruz.

* Modelimiz, uluslararası standartlar gözetilerek günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşımaktadır.

* Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli milletimizin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini, geçmişten gelen birikimini merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlanmıştır.

* Yeni müfredatımızla öğrencilerimizin milli, manevi değerler istikametinde okuyan, düşünen, araştıran şahsiyetler olarak yetiştirilmesini hedefliyoruz.

* Çocuklarımızı demokrasiye, cumhuriyete, bizi millet olarak bir arada tutan temel değerlere sahip çıkan bireyler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz.