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Başkan Erdoğan çocuklarla düet yaptığı anların görüntülerini paylaştı: Çocuklarımızla 23 Nisan düetimiz...

Başkan Erdoğan, TRT 23 Nisan Gala Programı'nda çocuklarla birlikte düet yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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TRT 23 Nisan Gala Programı'nda çocuklara seslenen Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından çocuklarla birlikte şarkı söyledi. Başkan Erdoğan, kendisiyle özdeşleşen "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını çocuklarla birlikte söylediği anların görüntülerini resmi Twitter hesabından "Çocuklarımızla 23 Nisan düetimiz..." mesajıyla paylaştı.

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