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Başkan Erdoğan cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

  • AA
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Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Hazreti Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazı kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.

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