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Başkan Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencilere açtığı davayı geri çekti

Başkan Erdoğan, hakaret içerikli pankart açan ODTÜ'lü öğrencilere açtığı davadan vazgeçti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mezuniyet töreninde Erdoğan'ın şahsına ve makamına hakaret içeren pankart taşıyan ODTÜ'lü öğrenciler hakkında açtığı davadan vazgeçti.

Başkan Erdoğan, önceki gün makamında kabul ettiği ODTÜ'lü öğrenciler hakkında açtığı 'hakaret davası'nı geri çekti.

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