Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz."
"Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."
"9 bine yakın yabancı teröristi ülkelerine teslim ettik"
"Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir"
"Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz."