Başkan Erdoğan Denizli'de 275 projeyi hizmete açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Denizli'de katılacağı törenle yatırım bedeli 1 milyar 388 milyon lira olan 275 proje hizmete açılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği ziyaret programı kapsamında, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda saat 15.00'te toplu açılış töreni düzenlenecek.

Çeşitli kurumların tamamlanan yatırımlarının hizmete açılacağı törende, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 861,2 milyon lira yatırım tutarı olan 135 projesinin yanı sıra ilçe belediyelerinin 473,1 milyon liralık 119, Milli Eğitim Müdürlüğünün 31,2 milyon lira tutarındaki 7, TOKİ'nin 14,7 milyon liralık 1 ve Orman Bölge Müdürlüğünün 8 milyon liraya mal ettiği 13 projesi halkın hizmetine sunulacak.