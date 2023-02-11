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Başkan Erdoğan, Diyarbakır'daki depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da çadır kente ziyarette bulundu.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Diyarbakır'daki depremzedeleri ziyaret etti
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Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, Kayapınar ilçesindeki Selahattin Eyyubi Kent Meydanı'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulunarak depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çadır kentte kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Erdoğan çifti, yakınlarını depremlerde kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çadırlarda kalan ailelerle de görüştü.

Erdoğan, daha sonra depremlerden etkilenen Şanlıurfa'ya hareket etti.

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