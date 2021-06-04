Başkan Erdoğan duyurdu: Borçları erteliyoruz

04 Haziran 2021 Cuma 17:00 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 17:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılış törenine katıldı. Buradaki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu-2021 Tatbikatına canlı bağlandı.

Açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Zonguldak'a giden Erdoğan, MFA Kocayusuf maske fabrikası açılış törenine katıldı.

İlerleyen saatlerde Filyos Limanı'na giderek burada müjde vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MFA Kocayusuf maske fabrikasının açılış töreninde konuşmasından satır başları şu şekilde:

Maske fabrikamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fabrikamızın istihdamla beraber şehrimizin ihracatında katkısı olacağını düşünüyorum.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 30'ncu şirket olarak salgın öncesi seçildi. Firmamızın bu başarı grafiğinde yenilikçi yaklaşımı elbette önemli. Yerli imkanlarla geliştirilen ilk biyo-maske ve emniyetimizin kullandığı maskeler örneklerden sadece birkaçı. Fabrikamızın kurulu gücü yenilenebilir bir enerjiden çevre dostu olması da takdir ediliyor.

Önce yatırım, istihdam, üretim ve son olarak ihracat diyorum. MFA bunların dördünü de yapıyor. Türkiye'nin üretim kapasitesi günden güne güçleniyor.

Ülkemize değer katan tüm yatırımcıların yanındayız. Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz. İnsanımıza iş ve aş imkanı sunan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır.

70 milyon liralık yatırımla yeni filtre fabrikasının da en kısa sürede faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Koronavirüs salgını sürecinde çalışmalarından doları Zonguldak ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımızı da destek olduğu için teşekkür ediyorum.

661 MİLYAR LİRALIK DESTEK

84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. Salgın sürecinde, şimdiye kadar 661 milyar liralık deste ve yardımda bulunduk. Dünyanın maske savaşının yaşadığı bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk.

100 euro-150 euro maske veren ülkeler var. Biz bunu ücretsiz yaptık. Sağlık alanında acil ihtiyaç duyulan birçok konuda hızlı çözümler ürettik. Maske, koruyucu ekipman gibi çok sayıda projeyi yerli imkanlarla hızlandırdık.

MASKE ÜRETİCİLERİNDE ARTIŞ

Salgının başında 14 maske üreticisi varken bu sayı şimdi 424'e yükseldi. Üretici sayısındaki bu artış 100 kat artış gösterdi. Dünyadan büyük talep gören malzemeler için koruyucu test merkezini hizmete açtık. Türk ekonomisi salgın döneminde kontak kapatmadı. İhracat ve büyüme rakamlarında bunun karşılığını aldık.

G-20'de sanayi üretimi en çok artan ülkeker arasında yer aldık. Yüzde 7 gibi büyüme oranına ulaştık. Ülkemizin üretim üsleri olan OSB'lerde de pozitif gelişmeler yaşanıyor. 2021'in ilk 5 ayında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine oranla artış gösterdi.

Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde dekara 100 liraya kadar ödeme yapacağız. Mazot ve gübre desteği ile toplamda dekara 151 liraya kadar destekleme yapacağız.

SANATÇILARA VE TİYATRO SEKTÖRÜNE DESTEK

Sanatçımızı bu dönemde yalnız bırakmadık. 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Tiyatro sektörümüze de 25 milyon lira turne desteği sağlayacağız.