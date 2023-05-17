Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya, Ukrayna ve BM ile yapılan görüşmeler sonrası tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleriyle başlatılan Karadeniz tahıl koridorunu biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları sayesinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılan anlaşma uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği, Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi." dedi.