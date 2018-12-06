Başkan Erdoğan: Görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ediyoruz

Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’nda seçim kampanyalarında cadde ve sokakların bayrak ve afişlerle donatılmasıyla ilgili olarak, "Günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu ilkel buluyoruz. Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

Gece geç saatlere kadar, bu gece saat 02:00’de eve döndük. Bu işi adeta böyle ince ince dokuyup o şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor. İstihbarat çalışmalarına varıncaya kadar, GBT’lerine varıncaya kadar gözden kaçan da olabilir. Biz elimizden geleni yapalım.

Çok eskilerden beri yerleşmiş bir seçim kampanyası anlayışı vardır. Her yer parti bayraklarıyla, afişlerle donatılır. Biz bununla ilgili düzenleme yaptık, kimse buna riayet etmiyor. Bu kampanya tarzı uzun süre siyasette güç gösterisi olarak devam etti. Günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu çok da ilkel buluyoruz. Yazılı görsel medya, internet mecrası partilere ve adaylara çok geniş iletişim fırsatları sunuyor. Artık şehirlerimizi kirleten bir hale geldi eski tarz kampanya… Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini AK Parti olarak tamamen terk ediyoruz.

Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Sadece parti teşkilatlarının olduğu yerde afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında hiçbir yerde parti teşkilatlarımız bu tür görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek. Belirtilen saatler dışında asla otobüs dolaştırmayacak. PArtilere ve adaylara çok ciddi maliyet getiren, şehirlerimizi plastik ve kağıda boğan önemli bir israf kaleminden de hep birlikte kurtulmuş olacağız.

AK Parti olarak Siyasetin dijital boyutunca öncü bir konumdadır, bunu da ispatlayacak. Teşkilatlarımızı sanal ortama taşıdık. Artık 5 milyara yakın insanın internete erişiminin bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ülkemizde aktif sosyal medya kullancılarının sayısı 51 milyonu bulmuş durumda.

Madem sosyal medya algıları gerçeklerin önüne geçilebiliyor bizim bu mecrayı hakikatlerle donatarak kendimizi en doğru biçimde anlatmamız gerekiyor. Partimizin Twitter hesabının takipçi sayısı (karşıyım) şahsımın 13.5 milyona yaklaştı.

Twitter’daki her bir mesajımız da bir kaç Yenikapı mitingi yapmış gibi olduğumuzu görüyoruz.

Araç giydirmelerimizi, gazete - TV reklamlarını kullanmaya devam edeceğiz. Diğer partilerin de AK Parti’yi takip ederek aynı yolda ilerleyeceklerine inanıyorum