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Güncel

Başkan Erdoğan duyurmuştu! O haber çiftçileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, yemeklik patates, soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması Çorum'daki çeltik üreticilerini sevindirdi.

AA11 Nisan 2021 Pazar 18:44 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 18:44
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Osmancık Ziraat Odası Başkanı ve çeltik üreticisi Ali Osman Şahiner, AA muhabirine, TMO'nun çeltik alımı yapmasının çiftçileri rahatlatacağını söyledi.

Osmancık'ın Türkiye'nin önemli çeltik merkezlerinden olduğunu, kendisinin de yaklaşık 2 bin dönüm alanda çeltik üretimi yaptığını belirten Şahiner, "Yılda ortalama 1600 ton civarında çeltik üretiyorum. Çeltik piyasasında büyük sıkıntı var. Ayrıca patates ve soğanda da aynı sıkıntılar yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın patates, soğan ve çeltik çiftçisini rahatlatmak için aldığı kararın piyasayı rahatlatacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Bu sayede üreticinin mahsulünü elinden çıkarma imkanı bulacağının altını çizen Şahiner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çeltik ekim zamanı geldi. Vatandaş ekimde kullanmak üzere mazot, gübre alabilmesi için ihtiyacı olan parayı bulmuş olacak. Aldığı karar için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun."

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